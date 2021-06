Después de varias semanas de negociaciones con Juan Carlos Osorio y expectativas respecto a quién será el DT de América de Cali, llega esta versión publicada por el periodista Antonio Casale.

Él la ofreció a través de un mensaje en su cuenta en Twitter. El mensaje fue corto y contundente: “Osorio ya lo decidió. Será el DT de América de Cali”. Es lo que informa el periodista conductor en RCN Radio, panelista en ESPN y columnista en El Espectador. Dice tener la información de primera mano acerca de que todo está cerrado en esa negociación.

Es algo que América de Cali viene intentando hace varias semanas. Después de que dejó de contar con Juan Cruz Real como DT, ha puesto gran parte de sus esfuerzos en la vinculación de Osorio como DT. Hay negociaciones en curso y varios detalles cerrados. Sin embargo, todavía no se hace oficial su llegada. Antonio Casale sugiere que solo será cuestión de tiempo. Ya todo estaría acordado.

Lo dice este 4 de junio, día en el que también hay otras versiones al respecto. Está la respuesta que el mismo Juan Carlos Osorio le habría dado al Súper Combo (RCN Radio), aunque no al aire. Lo que compartió su periodista Jeferson Piña al respecto fue: “Aún en conversaciones, el club América de Cali les dio descanso a sus jugadores hasta junio 15. No me voy a apresurar en esta decisión”.

Aunque lo que se ha conocido públicamente de las partes involucradas en la negociación habla de varios acuerdos ya alcanzados, también se ha insistido en que existen detalles que aún no permiten que el arreglo sea total. La versión de Antonio Casale apunta a que todo ya fue superado. Veremos.

Osorio ya lo decidió. Será DT del @AmericadeCali — Antonio Casale (@casaleantonio) June 4, 2021