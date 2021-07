Osorio y su molestia en la situación de Santiago Moreno: “El precio de la negociación no se justifica”

Parte de lo que dijo Juan Carlos Osorio sobre Santiago Moreno en la rueda de prensa previa al partido ante Athletico Paranaense en Brasil por Copa Sudamericana tiene que ver con la cifra en la que se daría su salida.

Él no la dijo. No es algo que se maneje en el ámbito público. Lo que se conocen son versiones periodísticas y extraoficiales que hablan de opciones que están entre los 3 y 4 millones de dólares por la transferencia de Santiago Moreno a la MLS (Portland Timbers o Atlanta United). La oferta existe y la está manejando el futbolista con su agente. Mientras lo hace, el DT decidió no contar con él. Lo explicó ante la prensa.

“Fui muy claro en la respuesta anterior. El jugador y corroborándolo con él, manifestándole nuestro punto de vista, lo invitamos a que tomara una decisión si quería estar aquí o no y obviamente él está considerando irse. Entonces no creemos que tenga la cabeza puesta en este objetivo, en este partido tan importante para el club”, fue algo que dijo Juan Carlos Osorio sobre el tema.

Luego dijo: “Ocurre en todas partes, nadie es imprescindible. Sería muy desafortunado (que se fuera) porque es un jugador muy joven. Creo que el precio de la negociación no se justifica. El fútbol colombiano no le puede ni debe seguir produciendo jugadores a una Liga respetable sí, atlética sí, importante sí, como la MLS, pero no por un precio que yo creo que no irían otros jugadores de ese mismo nivel de otros países en Suramérica”.

La posición de Juan Carlos Osorio se basa en lo que él considera una propuesta económica muy baja para un futbolista del talento de Santiago Moreno y por eso la mención a él y al fútbol colombiano como tal: “Colombia debe dar ese paso adelante y decir primero la protección de los clubes y que la rescisión de los contratos vaya de acuerdo al salario del jugador para evitar este tipo de situaciones”.