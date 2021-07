Osorio: respuesta a Rodallega y el delantero de América que “tiene potencial de ser el próximo Duván Zapata”

Contundente. Juan Carlos Osorio habló en DirecTV Sports horas antes de su debut como DT de América de Cali. Y así respondió cuando le preguntaron por Hugo Rodallega y su fallido intento de llegar al club.

El atacante que en definitiva jugará en Brasil con EC Bahía, tenía la intención de arribar al club. Una vez más la hizo pública y esta vez con la novedad de estar libre al terminar contrato con Denislizpor en Turquía. Se pensó que así podría darse su anhelada vinculación al equipo de que su padre fue hincha. A final de cuentas no fue así. ¿Por qué?

Respondió Juan Carlos Osorio: “Hugo Rodallega es un muy buen jugador, pero al igual que otro que me contactó, admiro profundamente y debo llamar mañana a agradecerle profundamente, les dije que lo tenía que pensar muy bien. Ayer otro nuevo llamó a lo mismo: a querer llegar acá a rematar su carrera deportiva. A mí me parece que los jugadores colombianos de los que estoy hablando tienen derecho a pensar que pueden venir acá, pero a mí me corresponden dos cosas: darle continuidad a los jugadores que están, en este caso Adrián Ramos. Y en esa posición hablé de Gustavo Torres (25 años) y tenemos a Carlos Cortés Barreiro, que es sub-20, Selección Colombia y que creemos que tiene potencial de ser el próximo Duván Zapata. Y hay otro muchacho, Mateo Ortiz (18 años), entonces no podemos tener más jugadores en esa posición”.

Así lo explicó el DT que debutará con América de Cali en partido ante Athletico Parananese por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con él al mando al plantel arribaron Gustavo Torres y David Lemos como atacantes. Este último se lesionó. Así que la apuesta en la zona ofensiva durante la temporada principalmente será con Adrián Ramos, el ya mencionado Torres y Carlos Cortés Barreiro, el canterano de 19 años que ya tiene 8 partidos disputados con el cuadro profesional y un título.

La respuesta de Juan Carlos Osorio a Hugo Rodallega (DirecTV)