Once Caldas y América de Cali terminaron la jornada sabatina de la fecha 13 de la Liga BetPlay con un empate a un tanto, disputado en el estadio Palogrande.

En una cancha bastante complicada a causa de las fuertes lluvias que hay en Colombia, América de Cali visitó a Once Caldas en un juego que estuvo bastante parejo, que no hubo polémicas, pero tampoco muchas acciones de gol.

El encuentro terminó en tablas a un gol por cada lado y tuvo como gran figura al portero de Once Caldas, Gerardo Ortiz, quien no permitió que el visitante se llevara tres puntos del Palogrande. A pesar de no haber un ganador, el compromiso fue de ida y vuelta, el cual fue trabado por el mal estado de la cancha y las lesiones de varios jugadores a causa de la misma.

A razón de lo anterior, tuvieron que abandonar la cancha por problemas musculares, Luis Paz y Adrián Ramos, quienes fueron sustituidos por Luis Sánchez y Diber Cambindo, respectivamente.

Ficha técnica de Once caldas 1 vs. 1 América de Cali

Los goles del compromiso

Once Caldas: Yoiver Gonzáles (25′)

América de Cali: Jeison Lucumí (5′)

Amonestados: Luis Paz ( América de Cali)