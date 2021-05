Menos piezas para Jersson González: los juveniles convocados a la Selección Colombia Sub 20

El técnico de la Selección Colombia Sub – 20, Arturo Reyes, anunció una nueva convocatoria para un microciclo en Bogotá, llamando a dos jugadores del América.

América de Cali sigue en competencia jugando la Copa Libertadores 2021 en su fase de grupos donde está dirigiendo el técnico interino Jersson González, quien es uno de los principales responsables del éxito en la carrera de varios jugadores juveniles que hacen parte del plantel profesional, por lo que son muy importantes en su proyecto. Ahora, desde la Selección Colombia le quitaron a dos de sus jugadores.

Arturo Reyes, quien a pesar de la falta de resultados sigue al frente de los equipos juveniles de la Selección, ha decidido realizar un microciclo con jugadores Sub – 20, llamando a 24 futbolistas, de los cuales 2 son jugadores del plantel profesional del América de Cali quienes vienen siendo considerados por el cuerpo técnico.

Se trata de Émerson Batalla y Carlos Cortés Barreiro, dos jugadores categoría 2001 y que estarán del 13 al 24 de mayo en Bogotá junto a los demás jugadores convocados. Si bien no vienen sumando muchos minutos, están haciendo parte de las convocatorias de Jersson González y ahora el plantel se quedará mucho más corto para lo que queda de la fase de grupos de la Libertadores.

Los otros jugadores juveniles de América que hacen parte del primer equipo no es que no hayan sido considerados, sino que ya pasaron el límite de edad, pues en esta convocatoria están jugadores nacidos hasta el 1 de enero de 2001, por lo que Luis Sánchez, Santiago Moreno, Pablo Ortiz, Kevin Andrade y Daniel Quiñones simplemente no podían estar en este llamado.