Mauricio Romero y su indiscutido respaldo a Juan Cruz Real

El actual presidente del América de Cali habló sobre el proceso del técnico argentino y no tiene dudas en que todo saldrá de acuerdo a lo pactado.

Desde el año pasado con la llegada del técnico Juan Cruz Real, América de Cali viene mostrando un nivel muy irregular en todas las competiciones, pero a pesar de esto, el equipo llegó a diciembre con este DT y se proclamó nuevamente campeón del fútbol colombiano, dejando la contratación del técnico como un éxito absoluto por parte de la directiva.

En este 2021, el nivel mostrado por el equipo se mantiene y como pasó en la pasada edición de la Liga, están sufriendo por la clasificación a las finales. Sin embargo, desde la parte administrativa del club siguen dando un respaldo absoluto al técnico argentino y confían en sus capacidades para dar vuelta al asunto nuevamente.

En diálogo con FutbolRed, Mauricio Romero, presidente del equipo, habló de lo que pasa con el DT. “No sé, he intentado descifrar ese tema, pero no logro entender. Es un técnico que vino muy resistido por su pasado, demostró su valía como entrenador, es el actual campeón del fútbol colombiano, en este momento América depende de sí mismo para clasificar, creo que claramente tenemos un asterisco dentro de todo eso y es que particularmente este año nos ha costado mucho de local y sabemos que eso es fundamental en un torneo como la Copa Libertadores, pero es un técnico que nos ha dado resultado, aunque la gente sigue con ese tema. Afortunadamente él está muy enfocado en lo que tiene que hacer, los jugadores le creen y eso creo que va a ser fundamental en esta última etapa del campeonato”.

Además, justificó el rendimiento del equipo en las múltiples bajas que se han tenido. “La gente se olvida que nosotros terminamos el 27 de diciembre, iniciamos pretemporada el 6 de enero, empezamos a jugar el 17 de enero, que estos jugadores no tuvieron una preparación adecuada, ningún club la tuvo, pero especialmente nosotros. Además de eso no contamos con jugadores importantes como Yesus, Duván, Marlon arrancando, no hemos podido contar con Duván más allá de cuatro partidos, lo mismo Adrián Ramos, ha habido muchas cosas que han impedido que el equipo tenga regularidad, aunque claramente no son excusas porque América tiene nómina para suplir cualquier jugador y tenemos que dar los resultados esperados”.