‘Manga’ Escobar volvió a hablar sobre la hinchada del América

Andrés Manga Escobar, delantero colombiano que ahora se encuentra en Islandia, no se olvida de lo que pasó cuando le impidieron jugar en América de Cali.

Durante el año 2020 los clubes colombianos sopesaron el mercado de fichajes, en medio de una economía seriamente trastocada por la pandemia. Sin dinero proveniente de taquillas, los refuerzos incorporados fueron más “gangas”, que alguna inversión planificada, como onerosa.

En ese ir y venir, escuchando ofertas, al delantero colombiano Andrés ‘Manga’ Escobar le llegó una buena posibilidad, tras la salida del Cúcuta Deportivo y en medio de tantos cuestionamientos porque él sabe que había cometido errores también. Los actos de indisciplina le pasaban facturas más costosas, que aquellas pagadas en las noches de bohemia.

Su carrera en un limbo y una oferta del América de Cali. ¡Sí, del campeón!

Rápidamente armó valijas y cuando todo se llevaba a buen puerto, con revisiones médicas superadas y demás detalles, en las redes sociales se armó la barahúnda.

Los hinchas acérrimos del cuadro americano cuestionaron el pasado de Manga al servicio del Deportivo Cali. Por si fuera poco, la presión llegó al extremo de unas llamadas con amenazas dirigidas al presidente del club Escarlata.

“Cuando iba a la firma del contrato, el presidente fue quien recibió amenazas de parte de algunos hinchas (…) recibí una llamada y él mismo me dijo que no se podía hacer la contratación… Es algo entendible”, contó el futbolista acerca de ese momento.

Manga ahora no está en Colombia. Viajó a Islandia, donde se sumó a la disciplina del club Leiknir Reykjavík. Un año ha pasado desde la última vez que compitió a nivel profesional. Le espera un importante desafío allí, donde quiere retomar su mejor condición. Escobar contó que uno de sus deseos a futuro es tener la posibilidad de volver a jugar con la camiseta de Millonarios.

Por otra parte, de aquella experiencia truncada en el América de Cali, el futbolista duda acerca de la presión ejercida desde la hinchada como el único factor preponderante para arruinar el fichaje. Hubo algo más y prefiere no ahondar en más detalles.

“Estuve a punto de cerrar con América, pero al final desistieron de la opción y quedé libre de nuevo. No creo que la presión de los hinchas haya influido porque si fuera así tendrían que darles el equipo a los hinchas. Si ellos no querían que estuviera, por algo será”, contó Escobar al portal de AS Colombia.