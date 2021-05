“Luis Paz, el futbolista que da consejos económicos a su entrenador”

El volante del América de Cali fue reconocido internacionalmente por la FIFPro debido a su título profesional en Contaduría.

La FIFPro, Federación Internacional de Futbolistas Profesional, reconoció en una nota en su página web oficial al volante del América de Cali, Luis Alejandro Paz gracias a los estudios profesionales que tiene, recordando que en 2019 se gradúo como contador. Allí dejan ver que una de las cláusulas que tuvo en sus contratos con Tolima y América era que el club se comprometiera a pagar sus estudios universitarios.

+ ¿Juan Cruz Real, el reemplazo de Harold Rivera en Santa Fe?

+ ¿Quién es Jhon Ortiz? El volante que debutó profesionalmente contra La Guaira

El jugador habló con esta organización y dejó ver los secreto detrás de su preparación académica. “La gente me dio mucha ayuda para aprobar el título, incluyendo a los entrenadores, que a veces me dejaron llegar tarde a una preparación previa al partido, e incluso a la universidad, que amplió el plazo para un examen cuando se cruza con un juego. Hubo casos muy divertidos, como un día en el que estábamos viajando a un partido y no había ninguna señal en el bus para hacer un examen de mitad de periodo sobre la ley laboral. Me acerqué más al conductor para ver si podía conseguir una conexión. Mis compañeros de equipo se morían de la risa“.

Su proyecto de grado se basó en su experiencia, hablando sobre la seguridad financiera en la vida de un futbolista, por lo que se volvió asesor de sus compañeros en Deportes Tolima. “Incluso contraté una sala para dar una charla para mis compañeros de equipo y muchos de los empleados del club sobre su seguridad financiera. De hecho el técnico estaba allí. Muchos de ellos se me acercaron y me preguntaron por qué se estaba haciendo alguna retención de su salario, por qué faltaba este otro dinero, y les ayudé a entender las cifras de sus contratos“.

Actualmente se encuentra en un curso sobre Administración Deportiva. Paz tiene planes ambiciosos: crear una empresa de asesoría financiera para futbolistas profesionales y convertirse en el presidente de Dimayor. “En el fútbol hay muchas cosas que pueden afectarte o llevar a que las cosas no funcionen como quieres. Y ahí es cuando empiezan los problemas. Pero lo que te queda al final es tu educación. Tener un margen de acción más amplio porque has estudiado“.

‘Luis Alejandro Paz: the colombian footballer who gives financial advice to his coach’ – an inspiring read about how a father's advice helped @luchopaz171717 to prepare for life beyond football.

“The more you know, the less you’re going to suffer”

Read: https://t.co/AZYgXa99OV pic.twitter.com/Q7NLout5Fe

— FIFPRO (@FIFPRO) May 20, 2021