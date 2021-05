Los mejores memes de la ropa de América de Cali para el viaje al juego definitivo en Libertadores

América de Cali viaja a Paraguay a jugar un partido clave ante Cerro Porteño. Y al emprender el viaje, en sus canales oficiales mostró la ropa con la que viajarán futbolistas y cuerpo técnico. Generó varias risas.

Y, claro, también un grupo de meses al respecto: “Con la elegancia de Orlando Marmolejo, nuestros jugadores viajan a Asunción con un objetivo claro: CLASIFICAR”, dice el mensaje que compartió América de Cali. Allí se muestran fotos del grupo de futbolistas con ropa azul y del cuerpo técnico en cabeza de Jersson González, luciendo ropa negra.

Esas fotos no pasaron inadvertidas y fueron usadas por varios aficionados para sacarles algo de humor. Hay un grupo de memes que compartimos acá y que generan algo de humor a un par de días del partido clave en las aspiraciones de América de Cali en la Copa Libertadores 2021. ¡Va por el paso a octavos de final!

Después de un inicio dubitativo, la Fecha 5 fue totalmente positiva para América de Cali. El equipo le ganó a Deportivo La Guaira y Cerro Porteño perdió con Atlético Mineiro. De esa forma se le abrió una puerta de clasificación al elenco americano: ganarle en Paraguay al equipo local lo pondrá en los octavos de final. Allá va con ese objetivo.

