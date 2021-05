Los dos refuerzos que Tulio Gómez tiene en mente para el América de Cali

El máximo accionista del América de Cali habló sobre los refuerzos que tiene pensados para el segundo semestre, antes de confirmar al cuerpo técnico.

El semestre competitivo para el América de Cali está a punto de terminar y los resultados no vienen siendo los mejores. El equipo quedó eliminado en los cuartos de final de la Liga BetPlay y a falta de dos partidos en la fase de grupos de la Copa Libertadores se encuentran en el último puesto, quedándose por fuera de competencia internacional para el segundo semestre.

Por esta razón, desde la dirigencia del equipo ya piensan en corregir los errores de este comienzo de año y planifican lo que será el remate de la temporada. Además del nuevo cuerpo técnico que nombrarían en los próximos días, ya se habla de las contrataciones que harían, considerando los nombres que se tienen en la plantilla actualmente.

En diálogo con el periodista Alexis Rodríguez, Gómez explicó el tema de los refuerzos, siendo enfático en que es su perspectiva como dirigente y es un tema que no se ha tocado con Juan Carlos Osorio. “Yo creo que necesitamos un lateral izquierdo y un ‘9’. Falta otro delantero, pero hay que anotar que Osorio no me ha pedido ningún nombre“.

Además, se refirió a los avances en la negociación con el técnico risaraldense. “Estamos en un 80 o 90 por ciento. Lo que pasa es que eso tiene un costo y estamos buscando la manera de financiarlo. Estamos buscando alianzas con nuestros patrocinadores“.