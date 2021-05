Los convocados del América de Cali para el viaje a Barranquilla para enfrentar a Mineiro

Jersson González dirigirá su tercer partido con el América de Cali en la fecha 4 de la Copa Libertadores, donde enfrentará en condición de local a Atlético Mineiro.

Este jueves, el América de Cali podría estar definiendo lo que será su futuro en la Copa Libertadores cuando se esté enfrentando al Atlético Mineiro en Barranquilla, ciudad designada por la Conmebol para que el equipo vallecaucano oficie en condición de local. Los jugadores que estarán disponibles para este juego ya están concentrados y se disponen para el viaje.

+ ¡Lo que dijo Martínez Borja del regreso a América de Cali!

+ 3 peticiones que ya habría hecho Juan Carlos Osorio en América de Cali

La principal novedad es el regreso del jugador Guillermo Murillo, quien no fue a Venezuela a por decisión técnica pero que ahora tuvo que ser convocado debido a la baja de dos jugadores de sus características. Los que no estarán serán Émerson Batalla, convocado a la Selección Colombia Sub – 20, además de Jeison Lucumí y Rodrigo Ureña quienes tuvieron algunos problemas musculares.

Por otro lado, se confirmó que los jugadores Duván Vergara y Adrián Ramos, quienes terminaron con dudas tras el último partido, estarán disponibles y seguramente sean titulares en este juego. Solamente serán 19 jugadores a pesar que desde el club brasileño vienen con una amplia delegación de futbolistas, aunque muchos de ellos son juveniles.

Jugadores convocados por el América de Cali

Porteros: Joel Graterol y Diego Novoa.

Defensas: Daniel Quiñones, Cristian Arrieta, Héctor Quiñones, Kevin Andrade, Pablo Ortiz y Jerson Malagón.

Volantes: Rafael Carrascal, Yesus Cabrera, Luis Sánchez, Luis Paz y Jhon Ortiz.

Delanteros: Adrián Ramos, Duván Vergara, Santiago Moreno, Guillermo Murillo, Joao Rodríguez y Aldair Rodríguez.