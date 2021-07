¡Lo que tendría que pagarle América de Cali a Matías Pisano por su demanda!

Según versión del periodista Diego Rueda (Caracol Radio y Win Sports), Matías Pisano habría ganado la demanda que le puso a América de Cali hace ya un año cuando se fue del equipo.

Desde que el fútbol entró en pausa por la pandemia, hubo temas económicos que afectaron mundialmente y América de Cali no fue ajeno a eso. En el club intentaron llegar a acuerdos económicos con varios de sus futbolistas. Uno de ellos fue Matías Pisano. Con él no se logró.

El club escarlata suspendió su contrato en los últimos 3 meses del mismo. En ese tiempo el club se hizo cargo de su seguridad social y le pagó una parte del salario. Eso no dejó conforme a Matías Pisano y por eso su reacción. Él reclamó que se le pague lo que presuntamente cree que se le debe desde marzo hasta junio 30 (fecha de terminación de su contrato de trabajo). Además, según se supo públicamente, reclamó 2 meses de salario por unos presuntos daños morales causados por el club.

Frente a eso, en su momento respondió Tulio Gómez. El máximo accionista de América de Cali habló en entrevista con Max La Voz Deportes y dijo: “Lo que haya que pagar legalmente, se le paga, pero la suspensión de contrato no, solamente el auxilio. Apenas es 1 mes o 2 meses. Tampoco es que fue todo el periodo. Los argentinos son jodidos. Él está alegando daños morales. No sé qué daños morales le hemos hecho. Tal vez la única dificultad fue que la ducha no tenía agua caliente”, respondió.

Pues bien, un año después de esas declaraciones y según la información que brindó Diego Rueda este 8 de julio, “América de Cali tendrá que pagar cerca de 50 mil dólares a Matías Pisano por demanda que ganó el jugador ante la FIFA”. Se espera confirmación oficial sobre el asunto con el futbolista argentino, campeón con el cuadro escarlata, que ahora jugará en Grecia con Atromitos FC.