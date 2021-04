Lo que dijo Diego Corredor sobre la posibilidad de dirigir a América de Cali

Ya salió Juan Cruz Real de la dirección técnica del América de Cali y ahora empiezan a barajar varios nombres para reemplazarlo, entre ellos Diego Corredor.

Las directivas del cuadro Escarlata ya están trabajando en lo que será el nuevo cuerpo técnico del equipo y Juan Carlos Osorio es el que más se perfila para ser el reemplazo del DT argentino. Sin embargo, también han sonado otros nombres en el sonajero.

Uno de ellos es Diego Corredor, entrenador que hace varios días dejó la dirección técnica del Deportivo Pasto y que ahora está estudiando para recibir una mejor oportunidad, ya sea en el fútbol colombiano o el exterior. Sobre la posibilidad de llegar al América, el DT habló para Antena 2.

“No he tenido contacto con alguien de América. Estoy en Ibagué viendo fútbol y estudiando, pero no he tenido contacto para algo relacionado con América”.

Además aseguró que el único contacto que tuvo con el equipo del Valle fue cuando Tulio Gómez lo llamó para pedir referencias por Jhon Arias y Eder Chaux, jugadores que ya no están en el club Escarlata.

Sin embargo no rechaza la posibilidad de dirigir a un grande del fútbol colombiano. “Estoy preparado para el reto que venga. Lo que me llegue y si es un equipo grande sé que debo pelear por el título y cosas importantes”.