Lo que debe esperar América con el juego entre Once Caldas y Medellín

América de Cali ganó por 2 – 0 ante Deportes Tolima pero no aseguró su clasificación, pues deberá esperar por un último resultado.

La última fecha del ‘todos contra todos’ en la Liga BetPlay 2021 – I estaba programada para que se jugara en simultánea. Sin embargo, un fuerte aguacero en la ciudad de Manizales impidió que se diera inicio al juego entre Once Caldas y Medellín y debido a que en el Pascual Guerrero no hay luminarias en este momento, el partido de América de Cali no se pudo aplazar.

El juego de Independiente Medellín se aplazó una hora en relación a los demás partidos, por lo que tenían la ventaja de saber cuanto necesitaban para clasificarse. En este caso, necesitarán de ganar por 3 goles de diferencia al Once Caldas, empatando al América en puntos y en goles de diferencia, pero quedarían arriba en el ítem de goles a favor.

Al momento de redactar esta nota que es en el entretiempo del juego en Manizales, el partido se encuentra empatado sin goles y las mejores oportunidades las ha tenido el cuadro local. Independientemente de los resultados que se consigan, Junior no saldrá, si marcan los goles necesarios, sacarán al América.

