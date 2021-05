“Le digo a Adrián Ramos que se retire y me dice que quiere ganar la Libertadores con América”

Adrián Ramos volvió a América de Cali para demostrar su amor incondicional hacia el elenco de sus amores. A sus 35 años siente que todavía tiene mucho por aportarle a la institución y su entrega así lo demuestra.

En 2018 consiguió su primer título con La Mecha y prometió regresar para repetirlo, después de triunfar en el fútbol internacional. Y así fue. En 2020 nuevamente conquistó el torneo local, pero en su mente y en sus deseos hay un pendiente: la Copa Libertadores.

Así lo reveló la madre del atacante caucano, Anayiber Vásquez, quien habló en entrevista con Gol Caracol. “A veces lo siento aburrido, a veces contento. Le digo que si ve que no puede más que se retire. Además, ya lleva muchos años y ya cumplió todo. Sin embargo, me dice que no, que espere, que quiere ganar la Libertadores con América y seguir aportando en el club”, contó la señora.

+ Convocados de Atlético Nacional para visitar a Universidad Católica en Libertadores

La progenitora de Adriancho sacó a la luz más detalles del furor de su hijo por los Diablos Rojos. “Él está contento. Le pone amor, alma y corazón al equipo. Ese muchacho es americano a morir, ama demasiado al equipo. Toda la vida, mi muchacho ha tenido esa mentalidad de liderazgo. La educación que le di, sirvió. Es muy ordenado y centrado”, agregó.

Doña Anayiber es su hincha número uno y no se guarda elogios para el goleador. “Cuando Adrián juega, América es otro. Tiene recorrido, experiencia, jugó varios años afuera del país. Se hizo en Europa, piensa distinto. Él le habla mucho a Santi Moreno y a la mayoría de muchachos para que aprendan. Son pocos los jóvenes del América que han jugado Libertadores y ahí, Adrián ha sido fundamental”, concluyó.