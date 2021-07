Las luminarias del Pascual Guerrero no estarían listas para el América – Paranaense

Las obras que debían haber sido entregadas para la Copa América, no han culminado y dejarían al América de Cali sin estadio para jugar de local.

Desde mediados del semestre pasado, América de Cali no pudo volver a jugar sus partidos como local en el estadio Olímpico Pascual Guerrero debido a que comenzaron las obras en el escenario deportivo para que estuviera en óptimas condiciones de cara a la Copa América que se iba a realizar en conjunto entre Colombia y Argentina. Ese torneo ya está en su fase final, pero el estadio todavía no se entregó.

Desde Indervallle, ente encargado de las obras, hablaron con el periodista Max Martínez, justificando los retrasos en la entrega. “Tuvimos un paro que nos cambió la vida y que a su vez afectó la ejecución de muchas obras, entre ellas el montaje de las nuevas luminarias del Pascual Guerrero. Sin los bloqueos que produjo el paro nacional, hubiéramos tenido Copa América y, lógicamente, hubiéramos tenido luminarias listas para tal evento en fechas estipuladas“.

América tendrá su próximo partido de Copa Sudamericana para el 13 de julio, pero no dan muchas esperanzas. “Desde Indevalle no hemos generado compromisos para entregar la iluminación para el partido del 13 de julio. Queremos que Cali y el Valle tengan el estadio con el sistema más moderno de iluminación del país, para los próximos 20 años, y no solo para un partido“.

Reiteraron que todo el cronograma se alteró debido al paro. “En medio de la ruta de programación todo ha estado ajustado al cronograma contractual, pero reitero, los bloqueos generados al Valle impidieron que las luminarias llegaran a tiempo, así como el cableado, que trajimos en avión desde Bogotá, las luminarias estuvieron más de un mes en el aeropuerto El Dorado y solo hasta el 4 de junio pudimos traerlos“.