La nueva canción para la hinchada del América de Cali

Se prepara una gran sorpresa por parte del director del Grupo Niche. La canción para América de Cali está pronto para estrenarse en todo el mundo.

El cántico por excelencia de todos los aficionados del conjunto Escarlata es el tema del Grupo Niche: Himno de Fe y Alegría. Será difícil hacerle competencia a dicha composición. Aunque todo quedará a la expectativa hasta no escuchar la nueva letra.

“Estoy terminando la producción de la canción Sentimiento Escarlata para el América de Cali, aclarar que no la está haciendo el Grupo Niche. La voz será sorpresa, yo soy el creador del tema. Se mezclará en Miami y se masterizará en Nueva York”, confirmó el director del Grupo Niche, José Aguirre, en charla con el Súper Combo RCN.

Con estas declaraciones se despejan todos los rumores sobre las personas que estaban detrás de este nuevo sencillo para los Diablos rojos. Los del Grupo Niche no serán los protagonistas esta vez con su voz y melodía. Por ahora no hay un fecha oficial de su estreno, pero si el nombre de la canción empieza por Sentimiento no duden de que está hecha de hinchas para hinchas.