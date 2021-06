La emotiva despedida de Duván Vergara al América de Cali

El delantero de 24 años dejó una linda despedida en los canales oficiales del América de Cali tras confirmarse su traspaso al fútbol mexicano.

Finalmente, llegó el día menos esperado pero inevitable para los hinchas del América de Cali y es la venta definitiva del extremo Duván Vergara, quien a lo largo de los últimos dos años se mantuvo como la figura indiscutida del equipo. Ya pasaron algunos días desde que se oficializó la noticia y finalmente se dio a conocer su emotiva forma de despedirse.

A través de un video compartido en el canal de YouTube del América, Duván dejó sus últimas palabras como jugador de este club, donde se mostraron los mejores momentos que vivió portando la camiseta ‘escarlata’. El video generó un sentimiento general de tristeza entre los seguidores del club, que despiden a un jugador que dejó su huella en la institución.

“Cuando uno ama es inevitable evitar la nostalgia. Con lágrimas y el corazón arrugado me tengo que despedir de un club que me abrió las puertas cuando otros me las cerraron, pero llegó un señor loco que confió en mí y en mis capacidades, me dio la oportunidad y siempre le estaré agradecido. Don Tulio, acuérdese que plata no hay“, comenzó diciendo el futbolista cordobés, bromeando un poco.

“Llegué con la misma ilusión que cuando jugué mi primer partido, cuando jugaba en el barrio. Partido a partido me fui enamorando de esa hinchada loca, pero re loca que apoyaba hasta el final. De la mano de todos mis compañeros, a los que les doy siempre las gracias por ayudarme. Y no se olviden de este loco: ‘ser de América es una chimba’“, remató Vergara.

