La decisión del fiscal que llevaba el caso de Juan Diego Nieva, canterano de América

El jugador fue capturado este fin de semana en Cali portando una arma de fuego y en breve se adelantaron las gestiones y se conoció su futuro.

Este domingo, se conoció una noticia que conmocionó el entorno del América de Cali y es que uno de sus canteranos más destacados de los últimos años, Juan Diego Nieva, terminó siendo capturado en la capital vallecaucana y llevado a comparecer ante las autoridades debido a que, según lo contado por su abogado, decidió entregar un arma de fuego a la policía.

+ Alexis Henríquez podría llegar al América de Cali como Asistente Técnico de Osorio

+ ¿Qué ha pasado con la posible llegada de Juan Carlos Osorio al América?

Este lunes, siendo todo adelantado con la mayor brevedad posible, el fiscal que llevaba el caso del futbolista de 22 años no encontró motivos para que sea procesado y se dispusieron a firmar el certificado de libertad para Nieva. En las próximas horas el jugador volverá a su casa, recordando que desde las directivas de América lo tienen viviendo en Valle de Lili, uno de los sitios más exclusivos de Cali.

Resta esperar para que desde la institución se pronuncien con relación a este negro episodio en la carrera del jugador, quien actualmente se encuentra entrenando con el plantel Sub – 23 y a quien su representante trabaja en encontrarle un nuevo equipo. Por ahora, todo quedará en el pasado y solamente será un mal rato con una fotografía para el mal recuerdo.

Nieva debutó profesionalmente con América en mayo de 2018 bajo las órdenes del técnico Pedro Felicio Santos, consolidándose con el primer equipo hasta el primer semestre de 2020, cuando fue cedido al fútbol de Croacia, donde solamente estuvo 6 meses sin llegar a sumar minutos. Independiente de este episodio, trabaja para regresar al plantel profesional de ‘La Mechita’.

#ZonaLibreDeHumo al aire "De acuerdo al informe de las autoridades el arma que tenía el jugador no es apta y al no ser condicionada para disparar y además no está inmersa en algún otro delito, se deslegitima el porte ilegal de arma" Jorge Ceballos, Abogado de Juan Diego Nieva. pic.twitter.com/1IpEHJyKtM

— #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) May 3, 2021