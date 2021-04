Juan Cruz Real y su atribución al trabajo de los jugadores de las categorías inferiores

El técnico argentino salió del América de Cali y no dejó de recalcar el proceso que se adelantó con los jugadores juveniles durante su gestión.

Este miércoles por mutuo acuerdo, Juan Cruz Real dejó de ser el técnico del América de Cali después de que los resultados no le acompañaran. Posterior a conocerse la decisión, el argentino habló con Win Sports sobre lo que le dejó este proceso y reafirmó lo que fue el aporte de su cuerpo técnico al crecimiento de la plantilla, destacando a los jugadores de la cantera, donde solamente hizo debutar a Pablo Ortiz y Carlos Barreiro.

En diálogo con Win Sports, Cruz Real se dio crédito a si mismo por la consolidación de varios jugadores de las divisiones inferiores. “Yo creo en la construcción: a mí me gusta ver jugadores como Santiago Moreno que no tenían prácticamente participación estando en el equipo desde 2019 y ver el jugador que es hoy. Pablo Ortiz que se iba de préstamo a Pasto y no había tenido oportunidad de jugar pedimos que volviera y apostamos por él y terminó rindiendo“.

Y continuó. “Kevin Andrade que también está en consolidación este semestre jugando muchos partidos. Luis Sánchez lo mismo, jugador de muchísimas condiciones que ha demostrado todo su potencial; no me quiero olvidar de ninguno pero hemos tenido la oportunidad de darle minutos a Barreiro, Batalla, chicos que no habían tenido participación“.

Y cerró su idea. “Entonces cuando yo veo todo eso, se construyó un proceso con jugadores jóvenes. Un proceso que hay que destacar ellos tenían con sus entrenadores de los equipos inferiores pero que no habían tenido la oportunidad de mostrarse en primera división. A mí eso me pone me pone tan feliz como haber ganado un título, porque esa construcción crece como lo hace un hijo“.