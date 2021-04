Juan Cruz Real y la razón por la que no tiene autocrítica con el equipo

América de Cali no pasa un buen momento en cuanto a futbol se refiere. Sin embargo está a una victoria de clasificar a los playoff en la Liga BetPlay y ad portas de comenzar su participación en la Copa Libertadores.

Ante esto, son varias las críticas que ha recibido el profesor Juan Cruz Real, quien además en rueda de prensa, a pesar de haber jugado mal y obtener resultados adversos, nunca menciona un autocrítica y siempre demuestra tranquilidad, algo que molesta a los hinchas americanos.

+ ¡América de Cali ya tendría estadio para la Copa Libertadores!

+ América y un nuevo problema para jugar ante Atlético Mineiro

+ Fabián Ángel y su reconocido cariño hacia el América de Cali

Ante esto, el propio DT argentino habló y explicó la razón por la que no critica al equipo en público “Esto es como en la familia. Yo a un hijo nunca lo remprendo en público, nunca, lo reprendo en mi casa. Nunca me vas a ver a mí a criticar a un jugador en público, jamás. Lo que me no me gustó que me hicieran como jugador, no me gustaría hacerlo como entrenador y la autocrítica sí la tenemos, y bien acentuada”, dijo el DT para el canal de YouTobe de Eduardo Luis, donde participó Jorge Puerto Ladino.