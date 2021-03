Juan Cruz Real: “Quedan 5 juegos y nos vamos a clasificar”

Foto: Dimayor

América de Cali se complicó en la tabla de posiciones luego de sacar 1 punto en sus últimos dos partidos, pero Juan Cruz Real sigue firme con su proyecto.

A pesar de que un sector de la hinchada esperaba que Juan Cruz Real renunciara a su cargo en el América de Cali tras la derrota ante Independiente Medellín, el DT manifestó que se quedará al frente del equipo buscando conseguir la clasificación a los 8 finales de la Liga BetPlay. El argentino aseguró sin titubeos, que conseguirán este objetivo.

+ Javier Reina fusila al América de Cali en el Pascual Guerrero

+ Error en el América de Cali: Adrián Ramos no se recuperó del todo

Lo más importante que dijo el DT, se dio al final de la rueda de prensa cuando terminó la ronda de preguntas, pidió ala palabra y dijo. “Creo en mi equipo, más que nunca, quedan 5 juegos y nos vamos a clasificar, tomen nota de eso. Quiero dejar algo claro que ya lo hemos dicho: no nos den por muertos. Creo en mis jugadores“, puntualizó.

Sobre el trámite del partido, el técnico aseguró que su equipo decidió ganar el juego, a pesar de terminar con desventaja en el marcador. “Creo que el equipo aplicó un plan de partido que teníamos, me parece que si bien es verdad que tuvimos control de juego, me parece injusto el resultado. Creo que hoy merecimos ganar, por el control y por la iniciativa, quedan 15 puntos en juego, tenemos que conseguir puntos por fuera para meternos a los 8”.

Y continuó. “No estoy de acuerdo en que no se generó juego, nos faltó más profundidad. Los jugadores hicieron un buen partido, el rival te pone 2 líneas de 4 cerca de su área y se hace más difícil, nosotros siendo América debemos tener el control y hoy no fue la excepción. Doblamos en remates al arco al DIM, me quedo tranquilo con el rendimiento de los jugadores“.