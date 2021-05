Juan Carlos Osorio y su pedido especial para las inferiores del América de Cali

En los últimos días se ha venido acrecentando el ruido que se hace en el América de Cali con la posible contratación de Juan Carlos Osorio como DT.

Esta semana, se esperaba que el técnico Juan Carlos Osorio ya fuera definido por el América de Cali como el próximo entrenador de la institución, pero todavía faltan varios detalles por ajustar y no se ha podido hacer oficial este movimiento. Sin embargo, se siguen conociendo algunos de los temas se han planteado entre ambas partes para que todo llegue a buen puerto.

+ Convocados de América de Cali para el partido de Libertadores ante La Guaira

+ Carlos Sierra habló sobre su regreso al América de Cali y los rumores de Nacional

El periodista antioqueño Mauricio González, quien es muy cercano a Osorio, en diálogo con Zona Libre de Humo dijo que el DT pidió varias cosas en específico. “A Osorio le encanta Graterol, la base que tiene el América. Le dijo a Don Tulio que hiciera 3 canchas para poder ver la sub – 17 y la sub – 20 jugando al lado de la profesional“, tal como pasa en la sede Nacional en Guarne.

Además, se refirió a lo que se ha hablado de la posible llegada de Alexis Henríquez como Asistente Técnico. “Osorio llegaría con Pompilio Páez, eso me lo ratificó y que analizaría la gente cercana al club, le gusta lo que está haciendo Jersson González, le gusta Alex Escobar. Me comentó que quiere a Alex Escobar cerca, pero creo que aún no ha hablado con él“.

Por último, habló acerca del cuestionado método de Osorio que es la rotación. “Al profe le encanta que lo vean trabajar, no le gusta esconder nada. Lo de las rotaciones lo hace por convicción, le gusta mantener al plantel motivado. Para los partidos importantes, la base es la misma, él rota sobre todo cuando está obligado por sanciones o lesiones y cuando el rival no es tan importante“.