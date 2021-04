Juan Carlos Osorio sobre dirigir al América: “No me interesa el dinero”

Los rumores sobre la posible llegada de Juan Carlos Osorio al América se han acrecentado y el mismo estratega habló sobre esta posibilidad.

Juan Cruz Real dejó vacante el puesto de Director Técnico en el América de Cali y los rumores que se han venido presentando son donde el reemplazo que llegaría sería Juan Carlos Osorio, uno de los colombianos con más pergaminos y por tanto con mayor exigencia salarial para los clubes del FPC, razón por la cual muchos hinchas han mostrado su escepticismo a su llegada.

Sin embargo, lo que se conoce es que la parte salarial ya está resuelta con el técnico pereirano y que está con la clara intención de asumir el reto en el América. “A mí no me interesa la plata, acá el tema es esencial es el proyecto deportivo y sí me interesa dirigir al América de Cali“, dijo Osorio al periodista Jaime Dinas.

Además, el técnico también manifestó que analizó y la plantilla y pidió la continuidad de varios jugadores. “He estudiado detalladamente la plantilla y me preocupa quienes van a salir, quiero contar con Sánchez, Vergara, Yesus, para tener un equipo con atacantes competitivos. En 2 ó 3 días debo definir mi vinculación“.

Por último, Osorio dejó claro lo que tiene planteado en su carrera. “Tengo propuestas de Rusia, China, Emiratos Árabes, Argentina y Brasil, pero quiero quedarme em Colombia y me gustaría dirigir en Cali, una ciudad en la que no he trabajado. Quiero lograr el título de la Libertadores con América, ya que con Nacional inicié el camino para que Reinaldo Rueda lo consiguiera“.