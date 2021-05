Juan Carlos Osorio, respuesta a la oferta de Emiratos Árabes y opción con América de Cali

Además de América de Cali, Al-Ahli (Emiratos Árabes) también pensó en contratar a Juan Carlos Osorio. Él ya les respondió. Decidió declinar la opción para volver a dirigir en el exterior.

Lo confirmó en entrevista con En La Jugada (RCN Radio) y dio los motivos para hacerlo. Es que tiene una convicción: quedarse a dirigir en el fútbol colombiano. Eso ilusiona a la directiva de América de Cali que busca contar con él luego de la salida del argentino Juan Cruz Real. Se han hecho los intentos y todo apunta a ciertos avances en esa posibilidad.

Así habló Juan Carlos Osorio de Al-Ahli y América de Cali

“Sí, es una gran posibilidad (Al-Ahli), pero hemos decidido quedarnos en Colombia. Queremos aportarle al fútbol colombiano por diferentes razones familiares, personales y deportivas… Pero es una oportunidad muy importante porque el acercamiento que hubo fue con el director deportivo directamente, que es conocedor de la carrera deportiva que he construido. Pero mi decisión por ahora es quedarme en Colombia”. Contundente.

Juan Carlos Osorio no irá a dirigir a Emiratos Árabes en este momento. Prefiere estar en el fútbol colombiano en el que ya se ha hecho cargo de Millonarios, Once Caldas y Atlético Nacional (dos veces). Va por otro reto y quien se lo está proponiendo es América de Cali.

“Me parece que el fútbol colombiano necesita de proyectos deportivos serios y para poder tenerlo hay que definirlo, para que esa palabra no se pierda en el aire. Esto es con un aporte del club y de los dueños. Que haya un líder en la parte deportiva que guíe y dirija la toma de decisiones con los jugadores. Hay que tomarse el tiempo necesario para establecer por escrito las condiciones de un proyecto deportivo para que eso quede claro a todos; y aun así no se garantiza el éxito. Pero al menos de esa manera hay más probabilidades y no se deja todo en manos de las posibilidades”, dijo sobre lo que parece ser una de las peticiones para hacerse cargo del equipo profesional.

Y agregó: “Reitero que es muy importante para América de Cali como para nosotros tener las cosas muy claras y entender los objetivos. Entender que hay un proceso y que la palabra proceso viene antes de suceso. Y si eso se cumple nos pondremos de acuerdo y en su momento todos lo van a saber (…). Por ahora creo que continuaremos en las conversaciones porque al final de todo lo más importante es el club, los hinchas y lo que pueda significar para el fútbol colombiano. Venimos de una situación muy discutida de lo que le falta al fútbol nuestro para competir internacionalmente. Entonces esta no es una decisión de días y espero que quede por escrito que nosotros no tuvimos nada que ver con el proyecto anterior ni impulsamos ninguna decisión. Entonces hay tiempo de tomar una decisión entendiendo que un proyecto es mínimo de dos o tres años. Pero debemos tomarnos bien el tiempo para definir cuáles son los objetivos del club y los nuestros como cuerpo técnico”, finalizó.