Juan Carlos Osorio muy enojado por la decisión de no poder inscribir sus jugadores

El técnico del América de Cali dio su primera rueda de prensa post partido luego de la derrota en Copa Sudamericana ante Athletico Parananese.

Juan Carlos Osorio suele ser muy analítico en sus ruedas de prensa, pero esta vez se mostró muy descontento por las situaciones extra futbolísticas que le impidieron la posibilidad de tener su nómina completa para su primer partido, pues no se pudo inscribir a los nuevos jugadores ante la Conmebol, lo que afectó el trámite del partido.

Explicó su descontento por esta situación. “Esto es fútbol profesional y por situaciones que conocemos tuvimos que jugar sin muchos de nuestros jugadores que esperamos que sean mucho más o tan influyentes como los de hoy. Que no tengamos que depender de una restricción para alinear un 11, sino de una estricta decisión táctica. Por eso las demás preguntas no me parecen justas“.

Aún así, se tomó el tiempo para contestar a los cuestionamientos de la prensa, analizando lo que fue este primer partido en su proyecto. “La única diferencia fue el gol. Si vamos a las estadísticas de posesión fue 52% contra 48% de ellos, el equipo debe mejorar en lo ofensivo, en lo defensivo se comportó bien, pero fue un duelo muy parejo“.

Le consultaron sobre el cambio de Luis Paz por Émerson Batalla, que dicen desarmó la idea del equipo, a lo que respondió. “Este es un equipo que está diseñado para atacar, el equipo no desmejoró con el cambio de Batalla por Luis, enviando a Andrade a la mitad, antes tuvo mayor fluidez en el tercio medio y le dio mejor distribución“.