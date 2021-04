Juan Carlos Osorio: “El proceso debe ser de 2 a 3 años para tener resultados”

Juan Carlos Osorio, quien será el próximo técnico del América de Cali habló sobre las condiciones que se plantearon para su llegada.

Esta semana, se confirmó que el técnico que va a reemplazar a Juan Real en el América de Cali será Juan Carlos Osorio, quien es uno de los DTs colombianos con mayor preparación y con los pergaminos que se pueden tener en el fútbol colombiano. Resta esperar por la firma de contrato que será la próxima semana y este asumirá, aunque ya habló de lo que se propuso de su parte en diálogo con ‘Zona Libre de Humo’.

Inicialmente, dejó claro que desde América lo buscaron a él y no al contrario, para evitar todo tipo de especulaciones que giran en su entorno. “Los directivos de América me buscaron, yo no me he ofrecido ni los he buscado, pero me encanta la idea de estar en el banco rojo. No me estoy muriendo de hambre, no le estoy quitando el puesto a nadie, respeto a mis colegas y solo cuando anunciaron la salida de Juan Cruz hable del proyecto“.

Posteriormente, explicó lo que necesitaría en el América para llevar a cabo su proyecto. “El proyecto debe ser a 2 o 3 años para poder que arroje resultados grandes. El proceso que hicimos con Nacional tuvo la menor inversión de los participantes de Libertadores y fue muy efectivo“.

Sobre la nómina que tiene actualmente el equipo y los jugadores que podrían llegar junto a él, dijo. “América tiene una muy buena nomina, joven y competitiva, solo le faltarían unos 3 o 4 refuerzos en puestos que ya he estudiado“.