Juan Carlos Osorio después de la goleada: “Ofrezco mis más sinceras disculpas”

El técnico del América de Cali habló en rueda de prensa luego de la eliminación de su equipo de la Copa Sudamericana y ofreció disculpas a la hinchada.

Luego de caer goleado en Brasil ante Athletico Paranaense en lo que será una presentación para el olvido, el técnico de América, Juan Carlos Osorio, habló ante los medios de comunicación y lamentó el resultado en este partido, pidiendo disculpas a la afición y aprovechó para excusarse en el error administrativo que no le permitió contar con sus jugadores.

Inicialmente el estratega risaraldense comentó. “Ofrezco mis más sinceras disculpas a la afición por una muy mala presentación hoy. El hablar ahora de los que no estuvieron y porque pudieron o no me suena a mí a disculpa. Reitero de nuevo y pido una disculpa a la afición“.

Resaltó que se concentrará en la competencia a nivel local, donde sí podrá tener a toda la nómina a su disposición. “Al regreso y contando ya con todos los jugadores iniciamos realmente lo que es el proyecto nuestro. Cuando regresemos miraremos realmente con qué jugadores contamos y prepararnos para los próximos partidos que vienen”.

Finalmente, manifestó que en el fútbol colombiano la prioridad debe ser la competencia internacional, considerando el poco protagonismo de los clubes colombianos en los últimos años. “Creo que Brasil y Argentina sirven de ejemplo para nuestro país en proyectos deportivos donde se le dé prioridad a la competencia internacional”.