Juan Carlos Osorio advierte sobre el futuro de Duván Vergara en América

El técnico ultima detalles para que se confirme su llegada al equipo vallecaucano y uno de los puntos más importantes es el tema de Duván Vergara.

Las directivas del América de Cali y Juan Carlos Osorio siguen en conversaciones para que se dé la llegada del técnico al equipo rojo y todo apunta a que se llegue a la oficialización próximamente, pero de todo lo que se ha venido hablando, también se han filtrado a la prensa varios pedidos y advertencias que habría hecho el DT para firmar el contrato.

Uno de esos temas a tratar ha sido el tema del futuro de Duván Vergara, quien es uno de los jugadores más pretendidos en el fútbol del exterior y el más costoso del fútbol colombiano de acuerdo al portal Transfermarkt. Osorio cuenta con él para su proceso en el segundo semestre, pero es consiente que pueda llegar una oferta que los haga aceptar su salida.

De acuerdo a lo comentado por el periodista de ESPN Colombia, Francisco Vélez, Osorio le habría dicho a Tulio Gómez que no venda al delantero por un precio inferior al que vale, que sería de 4,5 millones de euros. Si llega una oferta así o superior, aceptaría la salida de Duván, pero que no se apure en venderlo si lo que deje esta transferencia no será lo suficiente para reinvertir una parte en la confección de la plantilla.

Por otro lado, según se contó en la revista Semana, Osorio le habría hecho una advertencia al mismo Vergara considerando el bajo nivel por el que anda en este 2021. El extremo debe enfocarse de lleno en lo que queda de temporada, tanto individual como grupalmente, porque de lo contrario no sería tenido en cuenta en su esquema, dice la revista digital.