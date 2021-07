Jorge Segura “Osorio me dijo que necesitaba un jugador como yo”

Uno de los más recientes fichajes del América de Cali habló sobre su arribo a este club y de lo que habló con el técnico Juan Carlos Osorio.

América de Cali ha tenido un mercado de fichajes bastante complicado, pues los jugadores que han llegado a este club no han sido del agrado total para la hinchada. Larry Angulo, Jorge Segura y Elvis Mosquera son las caras nuevas del equipo, considerando que David Lemos estará un largo tiempo por fuera de las canchas. Uno de ellos habló con la prensa y sorprendió por su seguridad.

+ Oficial: América de Cali confirmó a su cuarto fichaje del semestre

+ Duván Vergara, la videollamada con el niño que lloró por él y la promesa de Tulio Gómez

Se trata de Jorge Segura, quien llegó a jugar como defensor central con perfil zurdo en este club. En diálogo con Caracol Radio, se refirió a sus condiciones futbolísticas. “Soy muy atlético, salgo muy bien con el balón y mi juego aéreo es muy bueno tanto en defensa como en ataque, eso le atrajo al profe Osorio porque me dijo que necesitaba un jugador como yo en el América“.

Se refirió al técnico que lo llevó a Nacional y que ahora lo tiene en América. “El míster Osorio es muy fiel a su estilo de juego, es muy competitivo y uno aprende muchísimo con él de fútbol, te trabaja el juego todo el tiempo, pensando en el siguiente Domingo. Me siento como un niño aprendiendo al lado de él“.

Este jugador no viene con continuidad, por lo que es muy cuestionada su contratación. En 2021 estuvo concentrado con Atlético Nacional pero no fue considerado por el cuerpo técnico y estuvo entrenando por separado. En 2020 jugó 9 partidos con Nacional donde su rendimiento no estuvo a la altura de este club.