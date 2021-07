Hugo Rodallega: “Yo quería jugar en América pero no me llamaron. Debo buscar trabajo”

El delantero nuevamente tendrá que quedarse esperando por la oportunidad de jugar en el América de Cali debido a que ignoraron su deseo desde el club.

Como es bien sabido, Hugo Rodallega quiere jugar en el América de Cali desde hace varios años, pero con la diferencia de que en los otros mercados de fichajes, el jugador no se encontraba libre y tan convencido como ahora. Sin embargo, esto no fue suficiente para que se cumpliera su deseo, pues al parecer el cuerpo técnico de Juan Carlos Osorio no aprobó su llegada.

En diálogo con RCN Radio Cali, el delantero manifestó que no dependía de él su llegada. “Esta no es una decisión mía, mi deseo de jugar con América siempre ha estado y esta vez conversé con Tulio Gómez, me dijo que iba a haber una asamblea con su nuevo cuerpo técnico y me quedé esperando, me da a entender que no entro en el proyecto“.

Adicionalmente, confesó que al recibir esta oportunidad, ya se encuentra en busca de equipo en el exterior. “Ya lo hablé con mi familia; mi futuro está en el exterior, Sudamérica es una posibilidad, si me quedaba en Colombia, la prioridad era de América, pero debo buscar trabajo. Estoy hablando con 3 equipos, 1 de Turquía, 1 de Grecia y 1 de Brasil. Espero resolverlo pronto“.

El jugador escribió un mensaje a la hinchada en su cuenta de Twitter. “Yo fui muy claro con ustedes y dije: ‘siempre y cuando me lo permitan estaría dispuesto’ (a jugar en América) pero al parecer dentro del nuevo proyecto no encaja mi nombre, así que les agradezco de todo corazón por sus mensajes“, remató el goleador de 35 años.