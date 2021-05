Hugo Rodallega y América de Cali: ¿En qué va el nuevo capítulo de esa novela?

Como pasa en cada mercado de fichajes en el fútbol colombiano, el delantero Hugo Rodallega termina relacionado con el América de Cali.

Hugo Rodallega finalmente terminó su vínculo contractual en el fútbol de Turquía tras el descenso del Denizlispor y a partir del próximo mes será jugador libre para decidir lo que pasará con su carrera deportiva. Desde hace varios años tiene pendiente la promesa de jugar con el América de Cali y ahora dependería directamente de un ‘sacrificio’ económico en cuanto a su salario.

Sobre este tema, el dueño del cuadro caleño, Tulio Gómez, habló con el periodista Carlos Arango y explicó a detalle qué ha pasado con el delantero. “Yo hablé con él desde hace como 2 meses y le dije ‘si usted quiere venir al América dígame cuánto es su salario y hablamos’. Me dijo que hablara con el empresario y si se puede traer lo traemos, pero no he vuelto a hablar con él“.

Sobre los pedidos que le ha hecho Juan Carlos Osorio, se le consultó si Rodallega era uno de ellos. “A él no me lo pidió Osorio. Yo se lo comenté pero no me dijo ni que sí ni que no. Rodallega a pesar de que tiene 36 años todavía tiene con qué. Vea al ‘Pepe’ Sand, vea a Hulk con la edad que tienen y todavía marcando goles“.

Hace poco, el delantero habló con este mismo medio y explicó que Gómez ya le habría hecho una oferta que no cumplía con las expectativas que se tenían, pero reveló que seguirían en las conversaciones para ver si finalmente se da su tan ansiado deseo de vestir la camiseta del América, cumpliendo también una petición de su padre que ya falleció.