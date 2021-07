Hugo Rodallega: “Sigo siendo hincha de América y eso no me lo quita nadie”

El delantero expresó su opinión luego de que no fuera considerado por el cuerpo técnico de América de Cali para este semestre.

Desde hace varios días se venía rumorando en el fútbol colombiano la posible llegada del delantero Hugo Rodallega al América de Cali luego de que el jugador estuviera libre en Colombia en busca de la oportunidad. Sin embargo, él mismo manifestó que no es visto con buenos ojos para este proyecto por lo que tendrá que seguir su carrera en el fútbol del exterior.

+ América de Cali presentó oficialmente su equipo profesional de E-Sports

+ América de Cali: Se cierra el libro de transferencias para este semestre

En diálogo con Zona Libre de Humo, el jugador habló de lo que pasó. “Hable con Tulio Gómez, muy corto, fueron mensajes de whastapp y lo busqué, le dije que estaba en Cali, para ponernos al tanto de la situación. Yo le pregunté

si era verdad que no era parte del proyecto del profe Osorio; nunca recibí una respuesta y como trabajador debo buscar otros rumbos“, dijo inicialmente.

Dijo que no guarda rencor a pesar de que no le dieron la oportunidad. “Para mí lo más importante es el DT me necesite, a don Tulio no lo culpo, sé que el DT llegó con un nuevo proyecto y una idea muy clara. Todo estaba puesto en la mesa, antes no se pudo porque tenía contrato y el hincha se ofendió mucho por eso, porque no llegaba, hoy soy jugador libre“.

Explicó que quedó triste después de que le cerraran esta puerta. “Quedo triste porque quería ver la posibilidad de jugar en América. Con Adrián Ramos tengo una cercanía muy grande, desde pequeños. Yo seguiré siendo hincha de América y eso no me lo quita nadie“, remató.