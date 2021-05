Hugo Rodallega: “Es positivo que Juan Carlos Osorio llegue al América

El delantero que es uno de los potenciales refuerzos del América de Cali para el segundo semestre, se refirió a quien sería su técnico.

Hugo Rodallega está hablando nuevamente de la posibilidad que tiene de llegar al fútbol colombiano tras pasar más de una década en el fútbol de Europa, siendo el América de Cali su principal atractivo. El jugador aseguró que desde las directivas ya se encuentran negociando su posible fichaje y será cuestión de esperar mientras concluyen las negociaciones.

El delantero habló con ‘Zona Libre de Humo’ y se refirió a la actualidad de América, dando su opinión sobre el que sería el próximo cuerpo técnico del equipo. “Una gran noticia que el profe Osorio pueda ser el DT de América. Aunque no me ha dirigido ya he compartido con él y estoy muy seguro que América de Cali puede soñar en grande de su mano“.

También se refirió a la situación actual del país y sobre la decisión de no hacer la Copa América en Colombia. “Es lamentable lo que está pasando pero creo en mi opinión que Colombia no está para celebrar un evento como la Copa América, lo vimos en los partidos de Libertadores y eso ha llamado la atención del mundo entero“.

Por último, contó que Adrián Ramos también tuvo opción de seguir en Europa, pero éste sí decidió volver a Colombia con tiempo. “Cuando Ramos estaba terminando en España, él me llamó para preguntarme por unos equipos turcos que lo querían. Él es uno de los máximos ídolos del América y tomó la mejor opción al volver al club“.