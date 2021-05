Hugo Rodallega confirmó que Tulio Gómez le ofreció un salario muy bajo

El delantero volvió a hablar sobre la posibilidad de vestir la camiseta del América de Cali y confesó que la oferta inicial no cumplió sus expectativas.

Nuevamente, como en cada mercado de fichajes, el nombre del delantero colombiano Hugo Rodallega comenzó a sonar fuerte en la Liga BetPlay, relacionado por otro año consecutivo con el América de Cali. En esta oportunidad las cosas son un poco más importantes debido a que el jugador finalizó su contrato en el fútbol turco y se encuentra como agente libre.

+ ¡No es América! El otro equipo de la Liga BetPlay que quiere a Hugo Rodallega

+ Dos jugadores de Santa Fe que pidió Osorio para América, quedaron libres

Sobre esta nueva chance, el jugador habló con el programa Zona Libre de Humo, donde aseguró que ya hubo un contacto oficial por parte de Tulio Gómez, máximo accionista del América. “La charla que tuve con Don Tulio fue chistosa, me dijo ‘¿qué más mijo? ¿Va a venir? Hay tanto (salario)’. Yo le dije: ‘uy don Tulio ¿hasta allá?’ Me respondió: ‘Es lo que tengo, Hugo’. Hablemos Don Tulio“.

Comentó que desde hace un buen tiempo viene en contacto con el empresario. “Yo me puse en contacto ya hace un mes con Don Tulio y el me mostró su interés y viceversa, pero esto es un negocio que se debe arreglar. Me tiene sin cuidado si debo sacrificarme en lo económico, lo que quiero es disfrutar y seguir jugando fútbol“.

Explicó que es la oportunidad más importante que tiene para regresar al fútbol colombiano y que estará en el país para sus vacaciones. “El día 2 de junio estaré llegando a Cali si Dios quiere. En Colombia yo ya dije que quería jugar en América, es mi prioridad, es un sueño que quiero cumplir y si puedo quiero entregar el máximo. Desde el 2009 que estoy en Europa, esta es la ocasión más cercana de volver a Colombia“.