¿Hubo pelea en el camerino del América tras perder con Cerro Porteño?

Luego de que América de Cali terminara eliminado de la Copa Libertadores, un rumor sobre una supuesta pelea entre los miembros del plantel comenzó a rondar en las redes.

Ya pasaron unos días desde que América de Cali perdió un decisivo partido en la fase de grupos de la Copa Libertadores el cual los condenó a la eliminación de este campeonato, pero tras finalizar ese compromiso, en redes sociales comenzó a rondar un rumor donde aseguraban que algunos jugadores habían terminado a los golpes en el camerino.

El tema por suerte para el plantel no quedó en nada más que eso, un rumor, pero hay algunos periodistas que le siguen dando bola al tema. Este sábado, en medio de una entrevista con el ‘Petiso’ Arango en su canal de YouTube, Tulio Gómez, máximo accionista del cuadro rojo, se refirió al tema dando fe de que se encontraba presente en Paraguay.

¿Hubo golpes en el camerino? “Yo estuve allá. Si hay algo en este equipo es armonía; estaban muy dolidos, muy tristes muy berracos, porque este partido había que ganarlo, pero no aquí no hay gamines. Lamentablemente no es la primera vez que se dice algo así, porque hay unos periodistas que se inventan unas cosas y por ser los primeros en dar noticias pierden su credibilidad“.

A partir de este fin de semana los jugadores del América salieron a un periodo de vacaciones y estarán regresando hasta el mes de julio, considerando que varios de ellos no tuvieron tiempo de descanso a comienzo del año, pues acabaron en la final el pasado 27 de diciembre y el 11 de enero ya estaban de vuelta en partidos oficiales.