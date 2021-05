“Hay un patrocinador que quiere pagar el sueldo de Osorio”: Tulio Gómez

El máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, habló sobre la muy posible contratación del técnico Juan Carlos Osorio.

Cada día que pasa en los alrededores del América de Cali se genera mucha incertidumbre con relación al tema del próximo técnico del equipo, siendo el más nombrado Juan Carlos Osorio. Este jueves, previo a un nuevo partido del equipo en Copa Libertadores, el máximo accionista, Tulio Gómez, se refirió a los avances con estas negociaciones.

En diálogo con el programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, el empresario dio claridad al asunto. “La idea es traer a Juan Carlos Osorio. Hay un patrocinador, que no es de talla mundial como están hablando, es una empresa colombiana que no es de nombre, que nos quiere ayudar con el salario de Osorio“.

Además, habló sobre el tema de los jugadores que supuestamente Osorio habría pedido. “Ahora, hay otra gente que habla que Osorio pidió no sé cuántos jugadores. No ha pedido nada, no nos hemos sentado ni siquiera a revisar o decirme que necesita a Fulano o a Sutano, para que de una vez descarten todos los jugadores que están nombrando“.

Por último, le consultaron acerca de cuál es el impedimento para que el técnico asuma en propiedad. “Faltan acordar unas cosas. Como dicen, ‘nada está acordado hasta que nada esté acordado’. De nuestra parte existe toda la voluntad, de parte de Osorio también, él quiere dirigir. Me contaba que él analizó el equipo y que hay 13, 14 jugadores muy buenos de primera línea, como a él le gustan“.

