¿Hay ofertas por Joel Graterol? El portero del América respondió

Joel Graterol habló sobre el momento que está viviendo en el América de Cali y se refirió a las posibles ofertas que reciba para salir en el próximo mercado.

América de Cali no ha tenido su mejor temporada, pues muchos jugadores no estuvieron al máximo de nivel en este 2021 y el equipo ha tenido muchos altibajos. Sin embargo, si hay que rescatar la regularidad de uno de los miembros del plantel, sería al portero venezolano Joel Graterol, quien acumuló varios premios a jugador del partido en liga y salvó en repetidas ocasiones a sus defensores.

Este buen rendimiento, tanto a nivel local como internacional lo ha puesto en la mira de varios equipos en el continente, por lo que podrían llegar ofertas para una posible salida en el próximo mercado. Sobre esta situación, habló el portero en diálogo con ‘Zona Libre de Humo’. “Hasta el momento no he recibido nada oficial, ni he hablado con otros equipos de propuestas“.

Explicó que prefiere mantenerse concentrado en lo que falta de temporada con América y que en caso de que se dé una oportunidad de salir, le gustaría llegar a las ligas top en el continente europeo. “Yo estoy dando todo con América, es un equipo muy grande. Honestamente me gustaría ir a una liga top de Europa“.

Finalmente, se refirió a la posibilidad que tiene de estar nuevamente con su selección, donde espera poder debutar en partidos oficiales, ya que compite la titularidad con Wuílker Faríñez. “Tengo un sueño de niño que es jugar con mi selección, representar a mi país, eso es un privilegio. Eso me llena y me inspira a trabajar duro para estar ahí“.