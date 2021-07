Gustavo Torres: “Estoy eternamente agradecido con el profe por confiar en mí”

El delantero del América de Cali, quien debutó con dos goles en este equipo, habló en rueda de prensa y agradeció al director técnico por tenerlo en cuenta.

Una de las apuestas más arriesgadas de Juan Carlos Osorio en este proceso con el América de Cali, fue la inclusión del jugador Gustavo Torres en su nómina, pues el delantero venía con un expediente bastante complicado de sus anteriores equipos, pero el DT decidió darle la confianza y en sus primeros minutos le respondió con dos goles.

En la rueda de prensa post partido, el jugador habló sobre esto y agradeció a su director técnico. “Para nadie es un secreto que la confianza que me he ha dado el profe, dentro y fuera del campo la he tratado de revalidar en los procesos que me ha tocado con él. Estoy eternamente agradecido por confiar en mí y espero seguir por ese camino y respaldando a la confianza que él me volvió a dar“.

Juan Carlos Osorio también habló sobre su actuación. “Me quedo con sensaciones muy positivas; lo de Gustavo. Yo creo que ya lo he manifestado muchas veces, es un excelente jugador de fútbol, con todo el potencial de ser jugador de Selección. Tomamos una decisión con él, estamos muy contentos de que esté con nosotros y sabemos que le va a contribuir mucho al proyecto deportivo nuestro“.

Torres habló sobre la experiencia de jugar junto a Adrián Ramos. “Es todo un honor para mí. Como jugador Adrián Ramos lo vi desde pequeño y ahora estar compartiendo con él en el equipo es un gran logro, porque lo vi desde las tribunas y ahora jugar con él es un sueño. De los grandes jugadores se aprende y he tratado de hablar mucho con él para sacar el mayor provecho“.