Gustavo Torres a su llegada al América: “No creo que cometa los mismos errores”

El polémico delantero es el más reciente fichaje del América de Cali y habló sobre la percepción que tiene la hinchada hacia su persona.

América de Cali se sigue reforzando para el segundo semestre de competencia con los extraños pedidos que ha hecho el técnico Juan Carlos Osorio para su proyecto. Uno de los jugadores que llegó fue el delantero Gustavo Torres, quien ha salido de varios equipos por indisciplina, incluyendo Atlético Nacional cuando estuvo bajo las ordenes del mismo DT.

Ya fue presentado oficialmente y el delantero habló por primera vez como jugador de América con ‘Zona Libre de Humo’, comenzando por sus problemas extra futbolísticos. “El pasado queda en el pasado, por más que se hayan dicho cosas que no han sido. Pero bueno, si Dios, la vida y el profe me están dando otra oportunidad es porque algo bueno hice en el pasado, no todo ha sido malo“.

Habló sobre jugar junto a Adrián Ramos. “En lo personal, estoy física y futbolísticamente listo para debutar con América y sería un honor jugar al lado de Adrián Ramos. Es un referente para mí, lo sigo desde pequeño. Ser su compañero es un privilegio porque es un ídolo“.

Sobre la percepción que tiene el hincha desde su llegada, dijo. “Estamos en un club grande que exige mucho y el hincha de América puede estar tranquilo porque por mi cabeza solo pasa hacer las cosas bien e ir por el título. Es normal que el hincha tenga su comentario positivo o negativo, yo estoy tranquilo porque he adquirido experiencia y no creo que vaya a tener los mismos errores“.