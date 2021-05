Guga tras partido ante América de Cali: “Fue lo peor de mi vida”

América de Cali perdió 1-3 ante Atlético Mineiro en el estadio Romelio Martínez por la cuarta fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores.

Sin embargo, mientras se disputaba el partido, el estadio volvió a ser testigo de desmanes y enfrentamientos del ESMAD con ciudadanos, razón por la que los gases lacrimógenos afectaron a los jugadores que vieron cómo se detuvo el partido durante cinco ocasiones.

+ Luis Paz, su “da tristeza la indolencia de Conmebol” y el trino de América

+ Santiago Moreno y su sentido gesto tras el gol a Atlético Mineiro

Ante esto, el lateral de Atlético de Mineiro, Guga, habló en la conferencia de prensa posterior y descifró el partido ante América de Cali como “lo peor de su vida”.

“Fue lo peor de mi vida. En particular, nunca había estado allí. No tenía condiciones, tanto que no podíamos quedarnos en el campo, todo quemaba, ojos, nariz, garganta, todo. Uno de Las peores sensaciones que he pasado las he pasado dentro de un campo de fútbol. Espero no volver a pasar nunca más ”.

Y agregó que “a pesar de toda la confusión fuera del estadio, era necesario que tuviéramos más concentración, más entrega, porque era realmente muy difícil. En la primera parte, sobre todo, fue muy malo jugar· Regresamos aún más concentrados, aún más unidos, yendo a una guerra incluso para salir con los tres puntos, lo cual fue muy importante para nosotros”.