Giovanni Hernández y los elogios para el juego de Juan Cruz Real

El exjugador de la Selección Colombia y ahora DT de Atlético de Cali, habló sobre el proceso que lleva Juan Cruz Real en el América de Cali.

Uno de los técnicos más cuestionados de la Liga BetPlay, es el argentino Juan Cruz Real, quien está a cargo del América de Cali siendo el actual campeón del campeonato, pero debido a sus flojos resultados en este 2021, muchos piden su salida del cuadro rojo. Por otro lado, desde el sector futbolístico ha recibido el respaldo e incluso han valorado su trabajo a pesar de los flojos números que lleva.

+ América y un nuevo problema para jugar ante Atlético Mineiro

+ Fabián Ángel y su reconocido cariño hacia el América de Cali

Esta vez el que lo hizo fue el exjugador Giovanni Hernández, quien jugara con el América en la época de los ’90. Ahora se desempeña al igual que Cruz Real como Director Técnico, estando al mando del naciente equipo Club Atlético de Cali. En medio de una entrevista se refirió al trabajo que viene haciendo su colega en los ‘Diablos Rojos’.

En diálogo con ‘Zona Libre de Humo’, Hernández dijo. “América de Cali tiene equipo, tiene un entrenador valiente que quiere jugar de igual a igual en todos los estadios. Si entra a las finales es muy peligroso“, comentó, alabando el estilo de juego ofensivo que propone este equipo bajo la dirección del estratega argentino.

Por otro lado, el estratega envió mensajes a varios jugadores que vienen creciendo en el fútbol profesional. “Hay muchos jugadores que piensan que con 1 o 2 opciones que tienen en el terreno de juego se proclaman como cracks. Yo me aterro ahora ver que a un jugador que hace 2 pases de gol y ya lo anuncian como figura en la TV y en mis épocas uno hacía más de 10 pases y me decían angustias, pecho frío, etc“.

#ZonaLibreDeHumo al aire "Yo me aterro ahora ver que a un jugador que hace 2 pases de gol y ya lo anuncian como figura en la TV y en mis épocas uno hacía más de 10 pases y me decían angustias, pecho frio, etc" Giovanni Hernández, @AtleticoFCSA pic.twitter.com/2txw9tVax8

— #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) April 12, 2021