Gabriel Camargo insiste en una “sanción ejemplar para América de Cali”

Aunque ya pasaron casi 2 años de la polémica llegada de Rafael Carrascal a América de Cali desde Deportes Tolima, el máximo accionista del cuadro tolimense no se rinde en la idea de buscar una sanción para el cuadro escarlata por eso.

Todo se basa en la forma en la que se hizo esa transferencia. Rafael Carrascal en ese momento era jugador con contrato vigente en Deportes Tolima. Tenía un vínculo que lo unía al club por un año más y allí pretendían que se quedara. Él rescindió y eso generó molestia. Antes de confirmarse su contratación, el cuadro tolimense lo inscribió en la planilla de un partido de la Liga BetPlay.

▶: La despedida a un bicampeón: “Gracias, Rafa”

▶: América de Cali: agradecimiento y promesa de Rafael Carrascal

▶: Juan Fernando Caicedo, el campeón con Tolima que es hincha de América de Cali

A final de cuentas todo se solucionó. Rafael Carrascal jugó desde ese semestre y por los próximos 2 años con América de Cali. ¡Fue bicampeón! Ahora salió cedido hacia Cerro Porteño en Paraguay y al momento de su salida el tema con Deportes Tolima se revive. Pasó de tal forma por las declaraciones que dio Gabriel Camargo, presidente y máximo accionista del equipo, en Blog Deportivo (Blu Radio).

“Ese pleito va muy bien porque América de Cali no ha negado que cometió un error. En la etapa de conciliación me ofrecieron que escogiera a un jugador y que llegáramos a un acuerdo”, fue lo primero que contó Gabriel Camargo. Él no aceptó. Esa no fue alternativa para solucionar el pleito que se mantiene.

“Queremos sentar un precedente y que haya una sanción ejemplar. Si no la pone la Cámara de Resolución de Disputas, tengamos que apelar ante el TAS o donde sea, para que se sancione al jugador y sobre todo al club”, enfatizó el dirigente. Y concluyó: “Por ejemplo, algo que es muy común, como es suspenderle por 2 años la posibilidad de inscribir jugadores”.