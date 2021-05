Lo acontecido en América vs. Atlético Mineiro, con suspensiones debido a los gases lacrimógenos, provocó una airada reacción de Fabián Vargas.

Actualmente en ESPN como comentarista, Vargas se despachó en redes sociales. No soporta la situación y rechazó con vehemencia, a juzgar por sus palabras, que se siga pensando en fútbol, cuando la situación de Colombia es muy difícil.

Las protestas de los manifestantes, que no desean ver más fútbol (no es el momento, evitar distractores), y los fuertes choques con el ESMAD a las afueras del Romelio Martínez provocaron varias interrupciones del partido. Incluso el cierre del primer tiempo se terminó en común acuerdo entre los jugadores, ampliamente afectados.

Fabián Vargas no soportó que se siga actuando de esta manera por parte de quienes dieron la orden de jugar así en Barranquilla.

“¡Qué vergüenza! Utilizar el deporte para tratar de tapar lo que no se puede tapar”, comenzó el mensaje de Vargas, quien más adelante afirmó que “ahora se enteró todo el mundo de que verdaderamente hay un gran problema social en el país”.

El exjugador profesional, con pasado en clubes como el América de Cali, pidió que “no expongan más a los futbolistas. El fútbol no puede ser indolente con lo que vive Colombia”.

