Ex asistente campeón con Juan Cruz en América y su nuevo equipo

El ex asistente técnico de América de Cali, Sergi Escobar, fue oficializado como nuevo técnico en propiedad del HNK Šibenik de la Primera División de Croacia.

El español Sergi hizo parte del cuerpo técnico del América de Cali campeón del finalización 2020 en el país. Su trabajo fue muy importante como segundo al mando en todas las decisiones técnicas del equipo. Una vez logró el campeonato con los americanos presentó su carta de renuncia por motivos personales.

Su vínculo con el equipo croata se dio precisamente por sus buenos resultados con Juan Cruz. “La Liga croata tiene un buen nivel y llegamos para aportar nuestra experiencia y conocimientos. He notado mucha ilusión en los jugadores y todos tenemos fe en lograr el reto de la permanencia”, precisó.

+ Así quedó el América de Cali en la tabla de posiciones y los partidos que siguen

+ ¿Por qué a Millonarios le pasó lo mismo contra América y Nacional? Lo explicó Gamero

Ya dirigió su primera práctica con el equipo y su debut en el banquillo se dará este fin de semana cuando enfrente al líder del campeonato el Dinamo Zagreb. El desafio más importante será lograr mantener al equipo en Primera, por ahora son sextos con 26 puntos de 78 posibles.

Será su séptima experiencia dirigiendo un equipo en propiedad. El contrato que firmó irá hasta final de temporada y dependiendo su rendimiento es posible que puedan llegar a una prórroga.

Agradecido a HNK Šibenik por confiar en mí para que el equipo de esta bonita ciudad esté la temporada que viene de nuevo en la 1a división croata.

Thankful to HNK Šibenik for trusting me so that the team from this beautiful city is next season again in the first division @Prva https://t.co/MYHj7r979O

— Sergi Escobar Cabus (@SergiEscobarC) March 31, 2021