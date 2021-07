El ‘Tino’ Asprilla reveló la razón por la que nunca jugó en el América de Cali

El exdelantero colombiano explicó la razón por la que nunca llegó a vestir los colores del equipo rojo a pesar de ser uno de los mejores talentos del fútbol vallecaucano.

Uno de los más reconocidos creadores de contenido sobre fútbol en Colombia en la actualidad es el histórico Carlos ‘Pibe’ Valderrama, quien en su canal de YouTube tiene un programa de entrevistas llamado ‘Hablemos con el Pibe’, donde ha hablado con varios de sus excompañeros de Selección Colombia, incluyendo a Faustino Asprilla.

En un diálogo cercano a los 40 minutos, hablaron sobre la trayectoria del delantero, donde salió a colación el América de Cali recordando sus inicios como jugador. “En esa época le gustaba a uno el fútbol lindo (…) Llego al América y me salen esos picapiedras (…) un combo, la de chancleta que daban“, declaró.

Y añadió. “Entonces yo llego y meto un gol y esos morochos salen enojados: ‘No, que vamos a meterle, que porque vienen de la Valle vamos a meterle’, y empieza ese zapateo… Entonces yo me salgo y me voy al lado del profe y le digo: ‘Profe, eso no es fútbol, no ve esa mano de locos dándose chancleta, tirando planchas, televisores’, y me dijo: ‘No, es que aquí en el América es así‘”.

Es por esta única razón que decidió no continuar en América. También tuvo un breve paso por el Deportivo Cali pero no le gustaron las dinámicas del equipo, por lo que decidió regresar a su ciudad con la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora de Tuluá, donde lograron venderlo al Cúcuta Deportivo donde empezó a sorprender en el fútbol profesional.

Vea la entrevista completa a continuación