El proyecto en el que sí encaja Hugo Rodallega. ¡El DT que ya lo pidió!

Ha sido el mismo Hugo Rodallega el que ha dado a entender que su presente no encaja en América de Cali. La posibilidad de jugar en el cuadro escarlata es lejana en este momento. Del club no han vuelto a contactarlo y además cuenta con una opción importante en Turquía.

Este martes 6 de julio Hugo Rodallega usó sus redes sociales para hablar del tema de su futuro. También lo hizo en entrevista con el Súper Combo (RCN Radio). Sintió la necesidad de explicar la situación, pues en el mercado de fichajes de América de Cali ya hay 5 confirmaciones y a él no han vuelto a llamarlo.

Lo que escribió Hugo Rodallega al respecto fue: “Bueno vamos a aclarar el tema porque siento que el hincha lo merece por todos esos mensajes de apoyo y deseo de verme vestido de rojo de antemano muchas gracias. Yo fui muy claro con ustedes y dije siempre y cuando me lo permitan estaría dispuesto pero al parecer dentro de él nuevo proyecto no encaja mi nombre así que les agradezco de todo corazón por sus mensajes”.

Eso fue en Twitter. Además en la entrevista radial explicó: “Esta no es una decisión mía, mi deseo de jugar con América de Cali siempre ha estado y esta vez conversé con Tulio Gómez. Me dijo que iba a haber una asamblea con su nuevo cuerpo técnico y me quedé esperando, me da a entender que no entro en el proyecto”. Esa es la sensación que tiene el jugador que también es noticia en Turquía.

La nueva posibilidad en Turquía para Hugo Rodallega

Allí tiene una posibilidad firme para continuar su carrera. ¡Y es por pedido del DT! Resulta que Yalcın Kosukavak, el DT que tuvo en Denizlispor, cambió de equipo. Ahora está a cargo de Kayserispor y lo primero que ha pedido para ese nuevo proyecto es el arribo del atacante con paso por la Selección Colombia.

Con él ya estarían negociando, pues el tiempo de esperar por América de Cali se está agotando. En Turquía hay un proyecto y un entrenador que aguardan por él. A los 35 años, Hugo Rodallega es el nombre que Kosukavak quiere tener como referente de ataque. Es la posibilidad que le plantean al goleador que en suelo turco ya jugó para Akhisar Belediyespor, Trabzonspor y Denizlispor.

