El presidente de América explicó porqué no le darán continuidad a Jersson González

En los próximos días se hará oficial la llegada del técnico Juan Carlos Osorio al América de Cali, quien ocupará el puesto de Jersson González.

Este martes, Jersson González va a dirigir su último partido al mando del América de Cali en este tercer ciclo al frente del primer equipo. El técnico interino se hizo cargo nuevamente en un momento complicado de la temporada tras la salida de Juan Cruz Real y podría conseguir dejar al equipo clasificado a la fase de octavos de final de la Copa Libertadores.

Sin embargo, a pesar de que logre esta épica hazaña que hace un par de fechas parecía imposible en el torneo continental, el técnico no va a continuar al frente de la institución de cara al segundo semestre. La razón es muy sencilla, desde la parte administrativa quieren tener un técnico con la mayor experiencia posible para el futuro próximo.

En diálogo con RCN Radio Cali, el presidente de América, Mauricio Romero, lo comentó de esta manera. “Nosotros tenemos claro que tenemos un proyecto grande y necesitamos un técnico que nos dé esa confianza. Jersson llegó como interino, sabiendo que sería algo temporal. Jersson cada día demuestra que es un entrenador que está en la capacidad de dirigir, pero en este momento toda nuestra intención es conseguir un cuerpo técnico con buen bagaje en el fútbol colombiano para el segundo semestre“.

Y agregó. “La necesidad que tiene el club es tener un entrenador que tenga el liderazgo de estar al frente de este proyecto. Eso no quiere decir que Jersson no tenga esas características, pero claramente es un técnico en formación todavía y si de alguna manera no cerramos alguno de los técnicos que tenemos en carpeta, habría que explorar esa posibilidad”.