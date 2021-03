‘El Niche’ Guerrero demandará a Felipe Jaramillo por salida del América a La Serena

El pasado 11 de marzo, el volante Felipe Jaramillo fue presentado como nuevo jugador de CD LA Serena, de Chile tras salir del América de Cali.

Antes de que se diera su paso La Serena, todo estaba listo para que Felipe Jaramillo fuera a Antofagasta. Sin embargo, la transferencia del volante de primera línea se dio gracias a otro representante y no por ‘Niche’ Guerrero, quien era su empresario desde un comienzo.

Ante esto, el propio ‘Niche’ habló para ‘Deportes sin Tapujos’ sobre esta negociaciçon y confirmó que llevará este caso a instancias penales.

” Con Felipe Jaramillo la situación fue así, me llegó una oferta de Antofagasta de Chile, él me había pasado la carta de renuncia el 2 de febrero, en ningún momento acepté esa renuncia ni le di un paz y salvo porque realmente la renuncia me la tenía que haber pasado con tres meses de anticipación a la terminación del contrato, no la acepté por recomendación de mi abogado, después le pasé a él una oferta que traje de Antofagasta, oferta que aceptó América y el jugador, él me había pasado la renuncia y ya estaba con otro empresario, yo no sabía que era así, pero allí es para que la gente se dé cuenta cómo es el tema con los jugadores de fútbol, m había renunciado a mí, ya tenía otro empresario, pero yo le traje una oferta y me la aceptó verbalmente, ya traicionando al otro empresario que tenía, pero con esa oferta que traje inmediatamente el empresario se puso las pilas y trajo una del club La Serena”, inició.

Y agregó que ” don Tulio me acertó la oferta porque no solamente a mí sino también al presidente de Antofagasta, ya que hicimos una llamada conjunta entre don Tulio, el presidente de Antofagasta y yo, él aceptó la oferta, pero ya el empresario de él en ese momento trajo la otra y América puso las dos ofertas sobre las mesa, por lo que se fueron por la que más les convenía a ellos, pero sí creo que utilizaron el trabajo que yo hice porque hasta ese momento Felipe Jaramillo tenía equipo pero no jugaba en América, no era titular, no tenía continuidad, pero cuando traje la oferta allí sí apareció la otra”.

Finalizó hablando sobre la demanda que entablará en contra de Jaramillo. ” Tengo un abogado, una persona que me asesora, eso ya está en manos de él y vamos a ver quién tiene la razón, porque los jugadores firman contratos y después los quieren incumplir”.