El ‘Loco’ Abreu y cuando pudo llegar al América en lugar de Ernesto Farías

El famoso futbolista uruguayo puso fin a una llamativa carrera deportiva y contó la anécdota de cuando pudo ser jugador del América de Cali.

Hace unas semanas, uno de los futbolistas más queridos por los aficionados en general anunció el fin de su carrera como jugador. El delantero uruguayo Sebastián ‘Loco’ Abreu decidió no continuar a sus 44 años, retirándose con el récord de ser el jugador con más equipos profesionales en la historia del deporte, habiendo vestido 31 camisetas diferentes, además de la de su selección nacional.

A pesar de que jugó en países como Ecuador, El Salvador e incluso en la cuarta división de Brasil, nunca estuvo en el fútbol colombiano, sin embargo, contó que tuvo la oportunidad de jugar con el América de Cali. En diálogo con Win Sports, explicó que estuvo en negociaciones cuando el equipo deambulaba en la segunda división.

“Se dio una posibilidad y me encantaba el desafío cuando América bajó a segunda división, me contactaron, de primera dije sí porque era un grande que estaba en un momento malo, pero después por diferentes motivos no se pudo dar y terminó yendo el ‘Tecla’ Farías. Me hubiera gustado experimentar el fútbol colombiano“, comentó.

Por otro lado, comentó los secretos para alargar su carrera hasta después de los 40 años. “Hoy la tecnología nos ha dado la posibilidad de que el futbolista pueda extender su carrera porque hoy hay muchos estudios para ver qué tipo de alimentación te corresponde. Además hoy ya no es solo entrenar en el club, sino que también se tiene el personal training, hay muchas cosas que hacen que el futbolista pueda plantearse llegar a los 40 años, pero lo que te va a llevar a jugar bien es la pasión. El fútbol y la pelota mandan y si ellos dicen que estás en condiciones, tapate los oídos y sigue adelante”.